واشنطن بوست: إدارة ترامب تستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان في صفقة مع طالبان

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب آلاف الجنود من أفغانستان في مقابل تنازلات من حركة طالبان، بما في ذلك وقف إطلاق النار والتخلي عن تنظيم القاعدة، كجزء من صفقة مبدئية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 18 عاماً".
وأوضح المسؤولون أن "الاتفاق، الذي يتطلب من "طالبان" البدء في التفاوض على اتفاق سلام أكبر مباشرة مع الحكومة الأفغانية، يمكن أن يخفض عدد القوات الأميركية هناك من حوالى 14000 إلى 8000 أو 9000 عسكري. وسيكون هذا الرقم هو نفسه تقريباً عندما تولى ترامب منصبه"، مشيرة الى أن "الخطة تبلورت بعد أشهر من المفاوضات بين "طالبان" وزلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأميركي المولود في أفغانستان والذي عينته إدارة ترامب العام الماضي لبدء محادثات".
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