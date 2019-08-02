واشنطن بوست: إدارة ترامب تستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان في صفقة مع طالبان

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لسحب آلاف الجنود من ​أفغانستان​ في مقابل تنازلات من ​حركة طالبان​، بما في ذلك وقف ​إطلاق النار​ والتخلي عن ​تنظيم القاعدة​، كجزء من صفقة مبدئية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 18 عاماً".

وأوضح المسؤولون أن "الاتفاق، الذي يتطلب من "طالبان" البدء في التفاوض على اتفاق سلام أكبر مباشرة مع ​الحكومة الأفغانية​، يمكن أن يخفض عدد ​القوات الأميركية​ هناك من حوالى 14000 إلى 8000 أو 9000 عسكري. وسيكون هذا الرقم هو نفسه تقريباً عندما تولى ترامب منصبه"، مشيرة الى أن "الخطة تبلورت بعد أشهر من المفاوضات بين "طالبان" و​زلماي خليل زاد​، الدبلوماسي الأميركي المولود في أفغانستان والذي عينته إدارة ترامب العام الماضي لبدء محادثات".