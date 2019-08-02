خارجية كتزاخستان تعلن عن التوافق على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية

اعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن التوافق على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، ولفتت الى انه حتى نهاية العام يمكن عقد اجتماع أو إثنين رفيعي المستوى في نور سلطان بصيغة أستانة حول سوريا.
واشارت الخارجية الكازاخية في بيان، الى ان غالبية المعارضة السورية المشاركة في محادثات أستانة وافقت على وقف إطلاق النار في إدلب.
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