“محمد” يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأسماء الأكثر شعبية في إسرائيل

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن الاسم الأكثر انتشارا بين الأولاد المولودين في إسرائيل لعام 2018 هو محمد، إذ أطلق الأسم على 2664 من المواليد الجدد.
وقالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إن اسم “ديفيد” كان الأكثر شعبية بين الأولاد اليهود، إذ سمي به 1447 طفلا، يليه في العدد “أرييل” الذي وصل إلى 1323 اسما.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المكتب المركزي للإحصاء، أن اسم “تمار” احتل المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي بين الفتيات الإسرائيليات، إذ أطلق على 1289 طفلة اسمها، وكانت مايا في المركز الثاني.
ولفتت الصحيفة إلى انتشار أسماء جديدة رغم غرابتها بعض الشيء، إذ أطلق على 67 فتاة اسم “آريا”، مشيرة إلى أنه مستوحى من المسلسل التليفزيوني “Game Of Thrones”
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