شاحنة قادمة من المغرب.. حجز أطنان الحشيش في النيجر

باتت سلطات النيجر تخوض حربا مفتوحة ضد شبكات التهريب الدولي لمخدر الحشيش، حيث أوقفت، يوم الاثنين الماضي، سائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع آتية من المغرب، وهي محملة بـ62 رزمة من مخدر الشيرا.
وقد حجزت المخدرات وأودع السائق الحراسة، فيما حررت مذكرة بحث في حق صاحب الشركة المالكة للشاحنة، والموجود مقرها بمدينة العيون في جنوب المملكة.
تأتي العملية بعد أسابيع من عملية حجز هي الأكبر من نوعها قامت بها سلطات النيجر، شملت ثلاثة أطنان من الحشيش، مع اعتقال أشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم جزائريون ومغاربة. وتقول المصادر المطلعة إن تشديد الإجراءات في ميناء طنجة المتوسطي والسواحل الشمالية، دفع مروجي المخدرات إلى تحويل وجهتهم إلى الجنوب.
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