مستشفيات لندن وقطاراتها تحوي بكتيريا مقاومة للعقاقير المعروفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رصد علماء بكتيريا مقاومة لعدد من العقاقير في ماكينات صرف آلية ومصاعد بشبكة قطارات الأنفاق ومراكز تسوق ومستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وقالوا إنها تشكل خطرا محتملا على الصحة العامة.

وقالت المتخصصة في علوم الطب الحيوي بجامعة شرق لندن ومشاركة في قيادة البحث، هيرمين مكرتشيان، إن النتائج التي نشرت في دورية "ساينتفك ريبورتس" أمس، الخميس، تشير إلى مستويات ”مقلقة“ للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وقالت "الأماكن العامة التي تشكل جزءا من حياتنا اليومية يمكن أن تكون مخازن للبكتريا المقاومة للعقاقير". وأضافت أن المستويات التي رصدت "دليل آخر على أن تدابير مكافحة العدوى سواء في المستشفيات أو في الأماكن العامة تفشل في الحد من انتشار البكتريا المقاومة للعقاقير".

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وجمع فريق البحث 600 عينة من بكتيريا تعرف باسم المكورة العنقودية من الأماكن العامة والمستشفيات في شرق وغرب لندن 281 منها مقاومة للعقاقير.

ومن بين المناطق التي جمعت منها العينات مقابض أبواب دورات المياه، والصنابير، ومقاعد المراحيض، وأسوار السلالم المتحركة.