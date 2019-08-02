الطيبة: حريق هائل في معرض لبيع السيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في معرض لبيع السيارات في مدينة الطيبة، أسفر عن أضرار كبيرة وخسائر فادحة، فجر اليوم الجمعة.

وقامت طواقم الإنقاذ والإطفاء بإخماد الحريق في منطقة الجسر، غربي مدينة الطيبة.

وكان عدد من الأهالي قد توجهوا إلى مكان الحريق، وحاولوا فتح الواجهة الأمامية للمعرض، للإسراع في العمل على إخماد الحريق، قبيل وصول طواقم الإنقاذ والإطفاء.

هذا، وفتح محققو الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.