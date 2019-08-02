أهالي العراقيب ينصبون خيمة اعتصام بجانب مركز الشرطة في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نصب أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، خيمة اعتصام واحتجاج ضد ما تتعرض له العراقيب وأهلها بجانب مركز الشرطة في مدينة رهط، مساء أمس الخميس.
وأكدوا أنه "لن ننكسر ولن نخذل العراقيب، وسنستمر بنضالنا رغم الهدم والاعتقال. تأكد أن الظلم لن يدوم.
كما أعلنوا عن إقامة صلاة الجمعة، اليوم، في خيمة الاحتجاج.
وواصلت السلطات الإسرائيلية ملاحقة أهالي العراقيب وشددت تضييقها عليهم وزادت من استفزازاتها واعتقالاتها خلال الأيام الأخيرة.
وهدمت وحدات "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، أمس، مساكن قرية العراقيب المهددة بالتهجير، للمرة 148، وتركت أهلها في العراء رغ أحوال الطقس شديدة الحرارة.
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