مصرع شاب من الطيرة بحادث طرق في كفار سابا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب عزمي ماهر منصور (24 عاما) من مدينة الطيرة مصرعه، في حادث طرق ذاتي، صباح اليوم الجمعة.

المرحوم عزمي ماهر منصور

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث إثر انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة المرحوم لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبها المؤلمة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب لقي مصرعه إثر اصطدام سيارته الخصوصية بعامود شارة ضوئية واشتعالها، في مدينة كفار سابا، حين كان في طريق عودته من العمل.

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ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن حادث طرق عند مفرق "مناحيم بيغن" في كفار سابا، وبعد وصولها إلى مكان الحادث، تبين أن سيارة عبرت المفرق واصطدمت بالشارة الضوئية واندلعت بها النيران والسائق بداخلها حيث تم إقرار وفاته. ويتم فحص أسباب وملابسات الحادث.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا مفاده اصطدام سيارة بعامود شارة ضوئية واشتعال النيران بالسيارة، في كفار سابا، وعليه توجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم إقرار وفاة سائق السيارة متأثرا بإصابته الحرجة.