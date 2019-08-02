ترامب يدرس فرض حصار على فنزويلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألمّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إلى أنه قد يفرض حظرا على فنزويلا التي تشكك الولايات المتحدة في شرعية حكومتها بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتحدث ترامب باختصار شديد عن ذلك، خلال إجابته عن سلسلة أسئلة طرحها عليه صحافيون بحدائق البيت الأبيض.

وردا على سؤال أحد الصحافيين "هل تنظرون بفرض حظر أو عزلة على فنزويلا، بالنظر إلى مدى انخراط روسيا والصين وإيران" هناك، أجاب ترامب "نعم أدرس ذلك" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

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وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا موقتا للبلاد.

على خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

كما فرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في نيسان/ أبريل لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة.