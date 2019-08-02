شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات أمريكية بذخائر نوعية لحماية مضيق هرمز والان مع التفاصيل

كشفت تقارير عسكرية أمريكية، الخميس، عن تسليح مقاتلات "إف 15" تشارك في طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية نوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة.

وأشارت التقارير إلى أن "إف 15 إي" هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة لأداء مهام جو - جو، وجو - أرض، وتقوم حالياً بدوريات لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة

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كذلك أفاد تقرير لموقع THE WAR ZONE DRIVE، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب قوارب صغيرة، كالتي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.

وجاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية، بانكوك، خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرقي آسيا وقوى عالمية.