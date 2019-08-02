بالصور.. الكاظمي يغزو القلوب في موسكو

أثناء وجوده في موسكو، زار الطفل قاسم عبد الكاظمي، بطل صورة "الرغبة في الحياة" السيرك الروسي، واستمتع بحكاية علاء الدين يؤديها الفنانون الروس.













وتابع عبد الكاظمي في زيارته الحالية لموسكو، أنشطة "الحياة" التي أسر المشاهدين برغبته فيها، فزار السيرك، واستمتع بأداء الفنانين الروس، ولمحت عدسات الكاميرا تأثره وانغماسه في العالم السحري للسيرك وأساطيره وأحلامه.





وأصبح قاسم عبد الكاظمي، وصورته التي التقطت فيها عينا المصور الموهوب تيسير مهدي "الرغبة في الحياة"، رمزا للرغبة الجامحة في الحياة، والإرادة التي لا تقف أمامها الإعاقة الناجمة عن القصف الأمريكي، لتعبر تلك الصورة بحارا واسعة ومسافات شاسعة، وتغزو قلوب المشاهدين من جميع أنحاء العالم، لتؤكد على قدرة "الطفل" قاسم، وقدرة الإنسان على تجاوز المصاعب والآلام وتحقيق الأحلام على الرغم من كل المعوقات.



Advertisements اعلان اعلان إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية وقد وصل عبد الكاظمي إلى موسكو بغرض إتمام عملية تركيب ساق اصطناعية وتدريبات التأهيل، والتي سوف تتكفل بها الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والجالية الإسلامية في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ونادي سبارتاك موسكو، وتحت إشراف الأطباء من معهد جراحة الأطفال ومعهد "فيشنيفسكي" للجراحة المركزة.

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