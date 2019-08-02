واشنطن: 15 ألف داعشي طليق في العراق وسوريا

افاد دبلوماسي أمريكي، الخميس، بأن واشنطن تعتقد بوجود 15 ألف عنصر من "داعش"، لا يزالون أحرارا في العراق وسوريا.
ووفقا له، يواصل هؤلاء المسلحون التحرك في منطقة جنوب الفرات، على الرغم من أن الوضع عموما في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة قوات "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال جيفري، إن حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش" يقبعون حاليا الراهن في معسكرات اعتقال تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.
وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن "قسد" تحتجز ما يصل إلى 70 ألفا من أفراد عائلات مسلحي "داعش".
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