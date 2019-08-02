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'قنبلة' تثير الهلع في حفل تخرج!

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تسبب طالب هندسة في فلوريدا في حالة من الهلع والذعر، خلال حفل تخرجه، بسبب قبعة صنعها بنفسه، وفق ما ذكرت قناة أميركية.
وقال موقع قناة "wsvn" إن الطالب البالغ من العمر 23 عاما كان يحتفل مع زملائه في جامعة فلوريدا الدولية بتخرجهم، قبل أن ينقلب الحفل رأسا على عقب لسبب غريب.

وأوضح المصدر أن الطالب كان سيفيك قام بتزيين قبعته بلوحة "تحكم قنبلة"، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله، بعدما اعتقدت الشرطة أن القنبلة حقيقية.

وقامت الشرطة بإخلاء قاعة الحفل وأمرت الناس بالابتعاد عن الطالب، إلى حين التحقق من القنبلة ومدى خطورتها.

وتظهر الصور المنتشرة، على المواقع الاجتماعية، أن القنبلة تبدو حقيقية مع الأسلاك المكشوفة والبطارية ولوحة التحكم الإلكترونية.

 
 


وقال سيفيك: "اعتقدت أنني سأحاول تجريب شيئ مختلف"، مضيفا "لم يكن القصد إثارة الفوضى والرعب. أردت أن أبدع في حفل تخرجي، لكن الأمور سارت في الاتجاه الخطأ".

وتابع "في البداية، شعرت بالتوتر لأنني لم أكن أتوقع أن يحصل ذلك.. عادت الأمور إلى طبيعتها بعدما صادرت الشرطة القبعة ودمرت ما كان عليها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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