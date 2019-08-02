'قنبلة' تثير الهلع في حفل تخرج!

وقال موقع قناة "wsvn" إن الطالب البالغ من العمر 23 عاما كان يحتفل مع زملائه في جامعة فلوريدا الدولية بتخرجهم، قبل أن ينقلب الحفل رأسا على عقب لسبب غريب.

وأوضح المصدر أن الطالب كان سيفيك قام بتزيين قبعته بلوحة "تحكم قنبلة"، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله، بعدما اعتقدت الشرطة أن القنبلة حقيقية.

