فنزويلا تطالب بحل ازمتها على طريقة العراق

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "إكسبرت أونلاين"، حمل عنوان "مادورو وغوايدو سوف يتفقان قريبا"، حول تسليم السلطة والمعارضة في فنزويلا، مشددة على ضرورة الاتفاق، وطرح فكرة "النفط مقابل الغذاء"، في فنزويلا.وتقول الصحيفة إن صيغة "النفط مقابل الغذاء" تعرضت لانتقادات كثيرة، لأنها، أولا، أغنت موظفي الأمم المتحدة، ولم تساعد العراق في الخروج العزلة الدولية. إلا أن مادورو ليس معزولا كما كان صدام حسين. فروسيا والصين وكوبا لن تتخلى عنه. وغوايدو ومادورو، ناهيكم بالفنزويليين العاديين، سوف يستفيدون من تخفيف الضغط على البلاد، وإن يكن في تلك الصيغة (العراقية). ستستفيد الولايات المتحدة أيضا: سيكون لها تأثير على مادورو من خلال هياكل الأمم المتحدة. وهكذا، فربما يناقش اقتراح فالكون في الاجتماع القادم بين ممثلي السلطات الفنزويلية والمعارضة.وجاء في المقال أيضا أن الأزمة السياسية في فنزويلا على وشك الانتهاء. فالسلطة والمعارضة بصدد مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل وسط، في إطاره، يمكن تطبيق تجربة العراق الإشكالية.

وتبدو رغبة طرفي المواجهة في فنزويلا في حل المعضلة بسلام منطقية. فمنذ يناير، حين أعلن البرلمان رئيسه غوايدو رئيسا للبلاد في مواجهة مادورو، لم يتغير الوضع لمصلحة أي من الطرفين. فقد حافظت النخبة الحاكمة على الوحدة، ولا تزال الهيئات الحكومية خاضعة لمادورو، فيما بقي غوايدو رئيسا للمعارضة.. لا رئيسا بديلا للدولة.

كما أن الزعيم الفنزويلي الحاكم لم يتمكن من وضع حد لاحتجاجات المعارضة. فقد قُطعت محاولات التخلص من خصوم مادورو بقسوة في منتصف الطريق، حين بان بوضوح شديد أن تكثيف الضغط، لن يؤدي سوى إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

كما أعرب الخارج عن مصلحة في مواصلة المفاوضات بين ممثلي مادورو وغوايدو. فـ دونالد ترامب، لم يعد يتحدث عن تدخل محتمل في فنزويلا.