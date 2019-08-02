اليابان: قذائف كوريا الشمالية قد تكون صواريخ باليستية قصيرة المدى

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين بالحكومة اليابانية قولهم، إنه من المحتمل أن تكون القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر، اليوم الجمعة، صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وكان جيش كوريا الجنوبية قال إن قذائف قصيرة المدى تم إطلاقها في الساعة 2.59 صباحا و3.23 صباحا بالتوقيت المحلي فجر الجمعة، من إقليم هامجيونج جنوب كوريا الشمالية صوب البحر الشرقي، في ثالث عملية إطلاق خلال أيام.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية قذيفة جديدة لم ينتج عنها أي تأثير فوري على أمن البلاد.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة بعد الإطلاق.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة قائلا "لا تمثل مشكلة" بالنسبة إلينا.

وقال ترامب لصحفيين بالبيت الأبيض "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إليّ.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

وأضاف ترامب "نحن لم نتفق قط على (موضوع) الصواريخ القصيرة المدى"، في تصريح أتى قبيل إعلان وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت فجر الجمعة، مقذوفات غير محددة قصيرة المدى.