استئناف الاجتماعات بين "العسكري السوداني" والمعارضة الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، الجمعة، إنه سيتم استئناف الاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي مساء الجمعة.

وأضاف لبات، في تصريحات صحفية، أن قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتفقا على تقييم الحوادث الأليمة التي شهدتها مدينة الأبيض.

وتابع أن الاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي كان ناجحا بكل المقاييس.

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من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إنه تم اتخاذ العديد من التدابير لمنع تكرار ما حدث في الأبيض.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 7 أفراد من الدعم السريع على خلفية حادثة الأبيض.

وتابع أن قوات الدعم السريع شكلت لجنة عسكرية للتحقيق مع قائد القوات في مدينة الأبيض.