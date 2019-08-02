سماع دوي انفجارات محدودة في تايلاند

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رويترزالجمعة 2019/8/2 08:42 ص بتوقيت أبوظبي
الشرطة تحاصر موقع التفجيرات
ذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن عدة انفجارات محدودة دوت اليوم الجمعة في 3 مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك، مضيفة أن اثنين من عمال النظافة أصيبا بجروح طفيفة.
وقالت الشرطة إنها تحقق في التقارير بشأن الحادث، ولم تذكر أية تفاصيل حتى الآن,
وأكد رئيس وزراء تايلاند أن منفذو التفجيرات في بانكوك يدمرون السلام ويسيئون لصورة البلاد.
وتستضيف بانكوك حاليا لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.
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