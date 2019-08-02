الان تتابع ترامب يلمح إلى فرض حصار على فنزويلا وعزلها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن – وكالات – الخليج 365
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته تدرس إمكانية فرض حصار على فنزويلا وعزلها.
وقال ترامب، أمس الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض، إنه ينظر في هذه الإمكانية، مصرحا بكلمة: “نعم” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
يأتي ذلك إثر إعلان رئيس البرلمان والمعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
كانت فنزويلا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سترفع دعوى ضد واشنطن أمام محاكم دولية دفاعاً عن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، الذي تتهمه واشنطن بالتورط في تجارة المخدرات، ودعم الأنشطة الإرهابية لحزب الله.
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