الان تتابع العسكري السوداني: احتجاز تسعة جنود بعد حوادث القتل في الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365: قال متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان اليوم الجمعة إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض. وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

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