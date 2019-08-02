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إصابة شخصين بانفجارين في بانكوك

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جدة - خالد شويل - واس (بانكوك)

انفجرت قنبلتان صغيرتان على الأقل في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب ما قال مركز للإسعاف، فيما أدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة.

وأمر رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-او-تشا بإجراء تحقيق فوري في الحادث، فيما قال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسيوات إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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