شكرا لقرائتكم الصين رداً على فرض رسوم أميركية جديدة: "خطوة غير بناءة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلاً إن هذه الخطوة "غير بناءة".

وقال وانغ، على هامش اجتماع وزاري في بانكوك، إن "فرض رسوم جمركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".

واستأنف الرئيس الأميركي الخميس حربه التجارية على الصين معلناً في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر رسوماً جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الإجراء.

لكن ترمب أوضح أن المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر.