شكرا لقرائتكم سوريا.. تواصل المباحثات في أستانا وإدلب أبرز القضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تتواصل مباحثات أستانا لليوم الثاني بعد اختتام لقاءات تمهيدية الخميس بين الدول الضامنة من جهة ووفدي المعارضة السورية والنظام من جهة أخرى. وستركز لقاءات اليوم على التطورات في إدلب.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إن مناقشات لقاءات الخميس كانت إيجابية وتطرقت إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وشمال شرقي سوريا، وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، وعودة اللاجئين والوضع الإنساني وقضايا إعادة الإعمار بعد الحرب.
من جهتها، نقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مشارك في المفاوضات بأن الأطراف اتفقت على تشكيل وتنسيق قائمة اللجنة الدستورية السورية.
ويشارك في اجتماع اليوم وفدا المعارضة السورية والنظام، إلى جانب ممثلين عن الأردن ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر الدولي.
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