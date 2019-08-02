اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "انتخاب رياض يمق رئيساً ل​بلدية طرابلس​ و​خالد الولي​ نائباً للرئيس خطوة مباركة وبادرة خير"، مؤكدا "أننا نضع يدنا في يد الرئيس الجديد والمجلس لإطلاق ورشة العمل البلدي التي يستحقها الطرابلسيون وقد طال انتظارهم ولتكن ​البلدية​ الإلكترونية في طليعة الأولويات وانا سأكون اول الداعمين".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: نضع يدنا بيد رئيس بلدية طرابلس لإطلاق ورشة العمل البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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