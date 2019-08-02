علامة: رسالة عون حق وقد اكدت مسؤولية مجلس النواب على تفسير الدستور

اشار عضو النائب ​فادي علامة​ الى انه كل ما يكون هناك مشكل نعرقل عمل الحكومة، واليوم كان هناك ضرورة لانجاز ​الموازنة​ بعض عرض "سيدر" لمساعدة لبنان، وللاسف دخلنا في ازمة بعد حادثة ​قبرشمون​ الذي راح فيها شهداء، وذكر بالمبادرة التي اطلقها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في بداية حادثة قبرشمون حيث دعا لاطلاق التحقيقات واجراء مصالحة على الصعيد السياسي، وبري معروف بتدوير الزوايا وهو ناشط لايجاد مخرج لهذه الازمة وهذا الاساس اليوم.

واكد علامة في حديث اذاعي، ان الرسالة التي وجهها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى مجلس النواب حق دستوري وهي كرست ان مجلس النواب هو المسؤول عن تفسير ​الدستور​، واليوم الرسالة وصلت وبري منكب على دراستها.