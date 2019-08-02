اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد قراءتي تعليقات العديد من الزملاء حول المادة 80 ممن حضر جزئيا، أو لم يحضر ابدا نقاشات ​الموازنة​، أعود وأوجه تحية للصامت الأكبر، ممن تعب وتحملنا جميعا، رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب الزميل ​ابراهيم كنعان​.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله وجه تحية للصامت الاكبر ابراهيم كنعان: تعب وتحملنا جميعا خلال الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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