قرطباوي امل يكون لموازنة العام 2020 خطة اقتصادية مالية

اشار الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ الى انه ​الموازنة​ معروفة انها تتعلق بالمواد المالية فقط، وفرسان الموازنة تمر ضمن السياق العام سواء تتعلق بأمور مالية جانبة او امور اخرى، والمادة 80 تدخل في سياق فرسان الموازنة، واعتبر ان هناك تضخيم لموضوع توقيع ​رئيس الجمهورية​ او عدم توقيعه. واعتبر ان الموازنة تاتي ضمن خطة اقتصادية، على امل ان تكون موازنة 2020 موازنة لها خطة اقتصادية مالية.

ولفت قرطباوي في حديث اذاعي، الى ان ​الرئيس ميشال عون​ اعلن ان احدا لن يمس ب​الطائف​، وهو دعا لانهاء مشكل متكرر في التوظيف والوزارات، والرئيس عون يريد الانتهاء من مشكلة العد والوقف بالحديث بالعد، والاتفاق على العيش معا بدل التعايش معا، واذا المسيحي لم يعد موجودا المسلم يعيش مع من؟ والعكس صحيح. واكد ان المطلوب العيش معا، ونحن جذورنا هنا ونريد العيش معا.