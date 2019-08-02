مراد: طريق الموت وتلوث نهر الليطاني مشكلتان تواجهان السياحة في البقاع

اعتبر وزير الدولة لتجارة الشؤون الخارجية عبر حسابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ان " مشكلتان أساسيتان تواجهان ​السياحة​ في ​البقاع​، أولهما طريق البقاع الذي بات يعرف بـ "طريق الموت"، والثانية ​تلوث نهر الليطاني​، ف​التلوث​ لا يضر بالسياحة أو ​الصحة​ فقط، إنما يؤثر سلبا على جودة الإنتاج وبالتالي يعيق ​الصادرات​، ولن نتمكن من تحسين نسبة الصادرات إذا لم يتم تنظيف النهر".

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