الغارديان: السعودية تدفع لشركة علاقات عامة بريطانية لتلميع صورة بن سلمان

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا بعنوان "حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فيسبوك"، موضحة أن "شركة "سي تي اف بارتنرز" للدعاية والعلاقات العامة، التي يديرها سير لينتون كروسبي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنت شبكة للتضليل تقدم موادا للدعاية على أنها أخبار حقيقية على فيسبوك".
ولفتت الصحيفة الى أنها أجرت تحقيقا موسعا، تضمن لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها كشف أنها تقدم "تضليلا احترافيا على الإنترنت"، وأنها قبلت عملاء مثيرين للجدل، كما أن بعض موظفاتها تعرضن للتنمر المعادي للمرأة، مبينة أن "الشركة حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الحكومة السعودية لتلميع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي "تورط لاحقا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. كما عملت أيضا مع حزب رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الذين أدين لاحقا في واحدة من أكبر فضائح الفساد في العالم".
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