الغارديان: السعودية تدفع لشركة علاقات عامة بريطانية لتلميع صورة بن سلمان

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا بعنوان "حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على ​فيسبوك​"، موضحة أن "شركة "سي تي اف بارتنرز" للدعاية والعلاقات العامة، التي يديرها سير لينتون كروسبي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، بنت شبكة للتضليل تقدم موادا للدعاية على أنها ​أخبار​ حقيقية على فيسبوك".

ولفتت الصحيفة الى أنها أجرت تحقيقا موسعا، تضمن لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها كشف أنها تقدم "تضليلا احترافيا على ​الإنترنت​"، وأنها قبلت عملاء مثيرين للجدل، كما أن بعض موظفاتها تعرضن للتنمر المعادي للمرأة، مبينة أن "الشركة حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من ​الحكومة السعودية​ لتلميع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي "تورط لاحقا في مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​. كما عملت أيضا مع حزب رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الذين أدين لاحقا في واحدة من أكبر فضائح الفساد في العالم".