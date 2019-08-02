مجلس الشيوخ الاميركي يقر مشروع قانون الموازنة

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون للموازنة يُعتبر ثمرة إجماع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ويشمل زيادةً في الإنفاق الفدرالي بقيمة 320 مليار دولار ويدفع شبحَ شَللٍ بالموازنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.
وتمّت الموافقة على مشروع القانون بأغلبيّة 67 صوتًا مقابل 28 في مجلس الشّيوخ حيث يُمثّل الجمهوريون الأغلبيّة، وذلك بعد أسبوع من اعتماده في مجلس النوّاب ذي الأغلبيّة الديموقراطيّة. ويجب الآن إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب ليُوقّعه.
ويُتيح النص للحكومة الفدرالية مزيدا من الاقتراض، وبالتالي إبعاد خطر التخلّف عن السداد في الأشهر المقبلة. وصوَّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضدّ النص، بينهم تيد كروز (تكساس) وريك سكوت (فلوريدا) وميت رومني (يوتا).
وقال كروز في بيان إنّ مشروع قانون الموازنة هذا يُعتبر "فرصةً ضائعة أخرى لاحتواء الإنفاق الزائد للحكومة".
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