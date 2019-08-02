ترامب أعلن فرض رسوم بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن بلاده ستفرض اعتبارا من أول ايلول رسوما جمركية بنسبة عشرة في المئة على 300 مليار ​دولار​ من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الاجراء، موضحا ان "المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الاسبوع في ​شنغهاي​ بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر".

وبرر قراره المفاجىء بكون بكين لم تف، بوعدها بشراء كميات اكبر من المنتجات الزراعية الاميركية.

ومن المقرر ان تستأنف المفاوضات بين الجانبين في ​واشنطن​ الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل ان يعلن ترامب قراره.