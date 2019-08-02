ترامب أعلن فرض رسوم بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض اعتبارا من أول ايلول رسوما جمركية بنسبة عشرة في المئة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، لم تكن مشمولة بهذا الاجراء، موضحا ان "المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الاسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر".
وبرر قراره المفاجىء بكون بكين لم تف، بوعدها بشراء كميات اكبر من المنتجات الزراعية الاميركية.
ومن المقرر ان تستأنف المفاوضات بين الجانبين في واشنطن الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل ان يعلن ترامب قراره.
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