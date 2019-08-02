انفجاران في بانكوك تزامنا مع قمة اسيان وجرح شخصين

انفجرت قنبلتان صغيرتان على الأقل في ​بانكوك​ اليوم تزامنا مع انعقاد قمة إقليمية يحضرها وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وتم إبلاغ رئيس الوزراء برايوت تشان-او-تشا بحادثتي التفجير وقد أمر بإجراء تحقيق فوري بحسب المتحدث باسم ​الحكومة​ التايلاندية نارومون بينيوسيوات التي اعلنت أنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية، ويطلب من الناس عدم الذعر".

وأصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب ما قال مركز الإسعاف.

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وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.

وهرع خبراء تفكيك المتفجرات إلى برج ماهاناركون، المملوك من مجموعة كينغ باور التي تضم نادي ليستر سيتي بين أصولها. ووردت ​تقارير​ غير مؤكدة عن العثور على عبوات عدة أخرى في أنحاء المدينة. ووقع التفجيران قبيل خطاب لبومبيو الذي انضم إلى اجتماع وزراء الخارجية الآسيويين.

وطلبت الحكومة من وسائل الإعلام "عدم نشر تكهنات حول دوافع التفجيرين".