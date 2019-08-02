وزير خارجية الصين: الرسوم الجمركية الاميركية ليست وسيلة بناءة لايجاد مخرج للحرب التجارية

انتقد وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​ اليوم قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فرض ​رسوم جمركية​ عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا إن هذه الخطوة "غير بناءة".

واشار وانغ على هامش اجتماع وزاري في ​بانكوك​، الى "إن فرض رسوم جمركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".