انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا إن هذه الخطوة "غير بناءة".
واشار وانغ على هامش اجتماع وزاري في بانكوك، الى "إن فرض رسوم جمركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءة لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الصين: الرسوم الجمركية الاميركية ليست وسيلة بناءة لايجاد مخرج للحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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