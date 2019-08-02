الدول الاوروبية بمجلس الامن دانت الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية

دان الأعضاء الأوروبيون في ​مجلس الأمن الدولي​، الجولة الأخيرة من الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية التي أثارت مخاوف من أن تُطوّر ​بيونغ يانغ​ أسلحة أكثر تقدُّما. وحضّت ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، ​كوريا​ الشمالية على "اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع ​السلاح النووي​ بشكل كامل، ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، والدخول في مفاوضات ذات مغزى مع الولايات المتحدة، على النحو الذي تم التوافق عليه بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في 30 حزيران" خلال الاجتماع بين الرجلين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين.

واضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ان "العقوبات الدوليّة يجب أن تظلّ ساريةً وأن تُنفّذ بالكامل حتى يتمّ تفكيك برامج ​الصواريخ​ النوويّة والبالستيّة لكوريا الشمالية. من الضروري أن يُظهر مجلس الأمن وحدةً في ما يتعلّق باحترام قراراته".

وأطلقت كوريا الشماليّة فجر الجمعة مقذوفات غير محدّدة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن رئاسة الأركان الكوريّة الجنوبيّة.