وتحمل المذكرات عنوان "برماننت ريكورد"، وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر.
وتصدر النسخة الفرنسية في الوقت نفسه مع البرازيل وبريطانيا وألمانيا وتايوان.
وعلى غلاف الكتاب الفرنسي صورة لسنودن، الذي كان يعمل في وكالة الأمن القومي ثم سرب معلومات عن برنامج التجسس في الولايات المتحدة، حيث اتهم بالخيانة العظمى ولجأ الى روسيا.
وقال رئيس "ماكميلان"،جون سارجنت: "قرر إدوارد جاي سنودن أن يضحي في سن الـ 29 بمستقبله الشخصي في سبيل البلاد".
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وأضاف "أثبت أيضا شجاعة كبرى وشئنا أم أبينا إنها قصة أميركية عظيمة. لا شك أن العالم أصبح أكثر أمانا ومدعاة للاحترام بفضل ما قام به".
وفي 2013، كشف سنودن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت ويعيش مذاك في المنفى، حيث اتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.
وقام المخرج أوليفر ستون بتصوير فيلم عن قصة سنودن يؤدي فيه الممثل جوزف غوردن-ليفيت دور الموظف السابق.
وظهرت قصة سنودن أيضا في الوثائقي "سيتيزن فور" (2014) الذي نال جائزة أوسكار حيث صور وهو في غرفة في أحد فنادق هونغ كونغ.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سيء للمخابرات الأميركية.. سنودن يكشف المزيد قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.