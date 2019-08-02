خبر سيء للمخابرات الأميركية.. سنودن يكشف المزيد قريبا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سنودن مطلوب بتهمة الخيانة العظمي بعد تسريب وثائق حساسة

وتحمل المذكرات عنوان "برماننت ريكورد"، وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار "ميتروبوليتان بوكس" (ماكميلان) في الولايات المتحدة في 17 سبتمبر.

وتصدر النسخة الفرنسية في الوقت نفسه مع البرازيل وبريطانيا وألمانيا وتايوان.

وعلى غلاف الكتاب الفرنسي صورة لسنودن، الذي كان يعمل في وكالة الأمن القومي ثم سرب معلومات عن برنامج التجسس في الولايات المتحدة، حيث اتهم بالخيانة العظمى ولجأ الى روسيا.

وقال رئيس "ماكميلان"،جون سارجنت: "قرر إدوارد جاي سنودن أن يضحي في سن الـ 29 بمستقبله الشخصي في سبيل البلاد".

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة Advertisements

وأضاف "أثبت أيضا شجاعة كبرى وشئنا أم أبينا إنها قصة أميركية عظيمة. لا شك أن العالم أصبح أكثر أمانا ومدعاة للاحترام بفضل ما قام به".

وفي 2013، كشف سنودن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت ويعيش مذاك في المنفى، حيث اتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.

وقام المخرج أوليفر ستون بتصوير فيلم عن قصة سنودن يؤدي فيه الممثل جوزف غوردن-ليفيت دور الموظف السابق.

وظهرت قصة سنودن أيضا في الوثائقي "سيتيزن فور" (2014) الذي نال جائزة أوسكار حيث صور وهو في غرفة في أحد فنادق هونغ كونغ.