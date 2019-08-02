الصين: التعريفات الأمريكية الجديدة ليست "بناءة" لحل الخلافات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ ):
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة إن التعريفات الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية ليست "بناءة" في حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف وانج يي للصحفيين على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في بانكوك أن "زيادة الرسوم الجمركية ليست بالتأكيد إجراء بناء لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية."
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