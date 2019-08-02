حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 21، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 23، صفد 28 – 20، طبرية 36 – 25، الناصرة 30 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 29 – 20، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 39 – 30، بئر السبع 34 – 21، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.
أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية، ويبقى البحر مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 70 إلى 140 سنتمترا.
وبعد غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية.
أما الإثنين فيتوقع أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
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