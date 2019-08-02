السودان: الهجمات الإرهابية على عدن اليمنية نهج عصابات

أدان السودان بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت متزامنة، الخميس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش.



وأصدرت الخارجية السودانية بيانا جاء فيه "تزامن هذه الاعتداءات واستخدام التفجيرات الانتحارية يكشفان رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن، بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة".

وأشارت إلى "أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم"، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن، مجددة وقوف الخرطوم بجانب أشقائه في اليمن.

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وفي وقت سابق الخميس، أسفر هجوم مزدوج عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط أكثر من 49 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأضافت المصادر أن من بين الشهداء العميد منير اليافعي، قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار وصاروخ باليستي.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.