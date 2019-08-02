ماريو عون: للعودة الى مجلس النواب ومناقشة المادة 80 من جديد

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ماريو عون​ الى "اننا تفاجأنا لدى نشر ​الموازنة​ متضمّنة المادة 80، والتي عليها علامة إستفهام كبيرة" معتبرا ان "علينا العودة الى ​مجلس النواب​ ومناقشة المادة من جديد، كي تتوضّح ما إذا كانت ستلحظ فقط ​موظفي الفئة الأولى​ أم كافة الفئات."

وشدّد النائب عون في حديث صحافي، على "أنّ العودة الى المناقشات، لن تساهم في تعطيل المجلس النيابي لأنّ جميع الأفرقاء السياسيين اليوم يدركون خطورة هذه الخطوة وإنعكاسها السلبي على الوضع الاقتصادي".