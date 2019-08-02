نجم: الحريري سيدعو الى جلسة حكومية حين تهدأ النفوس ويخفّ الاحتقان

رأى عضو كتلة المستقبل النائب ​نزيه نجم​، "انّ الحكومة هي مرآة البلاد، ورئيس الحكومة سيدعو الى جلسة ل​مجلس الوزراء​ حين تهدأ النفوس ويخفّ الاحتقان، ليدخل الوزراء الى الجلسة بهدف الانتاج وليس الخلاف". وإعتبر أنّ " ​الحريري​ مستعد للدعوة الى الجلسة الحكومية اليوم قبل الغدّ". مشددا على "أنّ الحريري يعمل على تدوير الزوايا، وحاله حال رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، على أمل أن نصل في النهاية الى خواتيم سعيدة، لأنّ الأساس اليوم هو الوضع الإقتصادي المتردي، ووجع الناس وهمومهم".

وحمّل نجم في حديث صحافي مسؤولية التعطيل "لكل من يشنّج الأجواء" ورأى "أننا حين نتّفق أنّ تصبح البلاد أولوية لدينا جميعاً تنتهي الخلافات" وتخوّف من "التصنيفات الدولية التي يُتوقّع صدورها منتصف آب الحالي، ترتكز 40% على ال​سياسة​ و60% على أرقام مالية، لذلك تحسّن الوضع السياسي يساهم في تحسن التصنيف الدولي".