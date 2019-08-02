علامة: للفصل بين عمل الحكومة واستكمال التحقيقات في حادثة قبرشمون

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة ، "انّ رسالة عون الى رئيس مجلس النواب برّي، تؤكّد دور المجلس النيابي الحاضن لجميع اللبنانيين، والمخوّل تقديم الأجوبة الصحيحة على المواد المطروحة، كما أنّها تكرّس دور المجلس كسلطة تشريعية، ونعتبرها حقاً طبيعياً من حق رئيس الجمهورية".
وأسف علامة في حديث صحافي، "لاستمرار تداعيات حادثة قبرشمون وإنعكاسها على التعطيل الحكومي"، مشيرا الى ان "لا نزال في موقعنا مع فشل المبادرات التي قُدّمت حتى الآن"، وأمل في "أن تتمكن المبادرات التي ستُطرح مستقبلاً من الفصل بين عمل الحكومة واستكمال التحقيقات في حادثة قبرشمون".
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