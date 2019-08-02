الفصائل والقوى الفلسطينية تمنّوا على رئيس الحكومة تجميد اجراءات وزارة العمل

عقد في دارة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعا موسع للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان بدعوة من الحريري، جرى خلاله التداول مطولا في موضوع قرار وزارة العمل بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وتفاعلاته .
وناقش المجتمعون على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة كافة التطورات المتصلة بتداعيات قرار وزارة العمل على الساحتين اللبنانية والفلسطينية ، واطلع المجتمعون من النائب الحريري على مسار متابعتها لهذا الموضوع مع كل من رئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري ومع وزير العمل كميل ابو سليمان .
وبعد مداخلات لممثلي عدد من القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية المشاركين ، تقرر في ختام الاجتماع : "التمني على رئيس الحكومة سعد الحريري تجميد اجراءات وزارة العمل المتخذة تنفيذا للقانون لحين انعقاد مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى المناسب بشأنها أخذين بعين الاعتبار خصوصية اللاجىء الفلسطيني في لبنان "
وكلف المجتمعون النائب الحريري بنقل هذا المطلب الى رئيس الحكومة ومتابعته معه.
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