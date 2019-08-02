الفصائل والقوى الفلسطينية تمنّوا على رئيس الحكومة تجميد اجراءات وزارة العمل

عقد في دارة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ اجتماعا موسع للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في ​لبنان​ بدعوة من الحريري، جرى خلاله التداول مطولا في موضوع قرار ​وزارة العمل​ بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وتفاعلاته .

وناقش المجتمعون على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة كافة التطورات المتصلة بتداعيات قرار وزارة العمل على الساحتين اللبنانية والفلسطينية ، واطلع المجتمعون من النائب الحريري على مسار متابعتها لهذا الموضوع مع كل من رئيسي الحكومة ​سعد الحريري​ ومجلس النواب نبيه بري ومع وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ .

وبعد مداخلات لممثلي عدد من القوى و​الفصائل الفلسطينية​ الوطنية والاسلامية المشاركين ، تقرر في ختام الاجتماع : "التمني على رئيس الحكومة سعد الحريري تجميد اجراءات وزارة العمل المتخذة تنفيذا للقانون لحين انعقاد ​مجلس الوزراء​ واتخاذ المقتضى المناسب بشأنها أخذين بعين الاعتبار خصوصية اللاجىء الفلسطيني في لبنان "

وكلف المجتمعون النائب الحريري بنقل هذا المطلب الى رئيس الحكومة ومتابعته معه.