الشاب: الحريري لن يعتكف والحكومة مستمرة ولن يكون هناك استقالات

هنأ النائب السابق ​باسم الشاب​ الجيش في عيده الـ74 واكد أن قائد الجيش العماد جوزاف عون قام بخطوات عدة لاعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وجعلها اكثر فعالية عسكريا واقتصاديا. واعتبر الشاب في حديث اذاعي، ان الجيش قادر على التصدي لاي حرب اسرائيلية، فمغاوير الجيش لديهم قدرة قتالية تتفوق على الكثير من قوات النخبة في جيوش عربية وغربية. وشدد على ان رئيس الحكومة سعد الحريري لن يعتكف والحكومة مستمرة ولن يكون هناك استقالات ومجلس الوزراء سوف يعاود جلساته، معتبرا ان الحكومة سوف تحصل على المساعدات الاقتصادية لكن ليس كما يتوقع اللبنانيون.

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