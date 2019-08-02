الاخبار: قمر الدين سيبقى رئيسا لاتحاد بلديات الفيحاء وفق تسوية سار بها المستقبل

اشارت "​الاخبار​" الى أن رئيس ​اتحاد بلديات الفيحاء​ (المكوّن من بلديات ​طرابلس​ و​الميناء​ و​البداوي​ و​القلمون​) لن يكون رئيس ​بلدية طرابلس​ رياض يمق كما جرت العادة، بل إن ​احمد قمر الدين​ سيبقى رئيساً له، وفق تسوية لم يعلن عنها، وسار فيها ​تيار المستقبل​.

وأوضح أحد أعضاء ​البلدية​ لـ"الأخبار" أن "نصيحة تلقاها يمق بأن يكتفي ببلدية طرابلس، وأن حملها الثقيل سيجعله بالكاد يستطيع القيام بمهماته".