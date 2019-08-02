اشارت "الاخبار" الى أن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء (المكوّن من بلديات طرابلس والميناء والبداوي والقلمون) لن يكون رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كما جرت العادة، بل إن احمد قمر الدين سيبقى رئيساً له، وفق تسوية لم يعلن عنها، وسار فيها تيار المستقبل.
وأوضح أحد أعضاء البلدية لـ"الأخبار" أن "نصيحة تلقاها يمق بأن يكتفي ببلدية طرابلس، وأن حملها الثقيل سيجعله بالكاد يستطيع القيام بمهماته".
كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: قمر الدين سيبقى رئيسا لاتحاد بلديات الفيحاء وفق تسوية سار بها المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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