أ.ف.ب: خسارة جونسون بالانتخابات البرلمانية سيعقد تنفيذ استراتيجيته للخروج من أوروبا

مني رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ بأوّل نكسة انتخابيّة ، مع هزيمة حزبه في انتخابات فرعيّة أدت إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما سيعقد تنفيذ استراتيجيته في خروج البلاد من ​الاتحاد الأوروبي​.

ووفقا للنتائج الرسمية لهذه ​الانتخابات التشريعية​ في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز، هزمت الليبرالية الديموقراطية والمؤيدة ل​أوروبا​ جين دود، المحافظ كريس ديفيز بـ 13826 صوتا مقابل 12401.

وحصلت الانتخابات الفرعية الخميس بعد إقالة النائب المحافظ كريس ديفيز كما طلب الناخبون وفقا لاجراء يسمح بذلك، اعلنه رئيس الوزراء السابق المحافظ ديفيد كاميرون عام 2015. وعاقب الناخبون ديفيز لإدانته باعلانات مغلوطة حول النفقات.