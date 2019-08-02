بومبيو: سنحرم النظام الإيراني من عائدات النفط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية، أن العقوبات على النظام الإيراني فعالة وحققت أهدافها في حصار الاقتصاد الإيراني.

وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات وفرض القيود على مصادر تمويل النظام الإيراني لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

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وكانت أخر العقوبات المفروضة على إيران خصت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بفرض عقوبات على خامنئي.

وأضاف أن واشنطن لا تعد وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

وتابع أن واشنطن ستضع شروطا خاصة لرحلات ظريف الخارجية، خصوصا فيما تتعلق بالأمم المتحدة.

وأكد المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني نفذ أجندة خامنئي المتهورة.