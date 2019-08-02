أمريكا تمدد فترة بقاء سوريين فارين من الحرب

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رويترزالجمعة 2019/8/2 05:27 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ستسمح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنحو 7 آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية، مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.
وبهذه الخطوة تمدد اليوم الخميس فترة الحماية المؤقتة للسوريين، التي سعت أمريكا لحرمان مهاجرين آخرين منها.
وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.
وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات في بلادهم. ومُنح السوريون هذه الحماية لأول مرة في عام 2012، ويتم تجديدها بشكل دوري.
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