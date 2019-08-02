البحرين تدين هجمات الحوثي الإرهابية في عدن

أدانت البحرين هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية على معسكر الجلاء في منطقة البريقة، ومركز للشرطة في مدينة عدن، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية المتكررة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية الأخرى تعكس إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة كافة الجهود الهادفة لإحلال السلام في البلاد.

وأكدت موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216 (2015)، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.





وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدفا مقرات أمنية وعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 49 شهيدا.



وقالت في بيان رسمي إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، أدى إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر.

وأشار البيان إلى أن عملية إرهابية أخرى لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا شهده معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة.





وأسفر الهجوم الثاني، وفقا لبيان الداخلية، عن سقوط 36 شهيدا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبواليمامة وعدد من رفاقه.

وعبرت الداخلية عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها، وكل من يحاول إثارة الفوضى واستهداف قوات الأمن.