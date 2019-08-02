واشنطن تدعو الاوروبيين الى اعادة الارهابيين المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية

كررت ​واشنطن​ دعوة الدول الأوروبية إلى إعادة ارهابييها المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية السورية. وأعلن الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري في مؤتمر صحافي "ان قوات سوريا الديموقراطية تعتقل اكثر من عشرة الاف جهادي، بينهم ثمانية الاف من العراق وسوريا وألفان من أكثر من 50 دولة. والى هؤلاء الجهاديين يُضاف نحو 70 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين،" على ما اوضح جيفري.

وذكر منسّق جهود مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركي ناثان سيلز "ان هؤلاء الجهاديين لم يتخلوا عن ايديولوجيتهم وعلينا جميعا واجب منعهم من العودة لساحة المعركة". مؤكدا ان "الطريقة الانجع لذلك هي ان يعيد البلد الاصلي مواطنيه وان يحاكمهم على الجرائم التي اقترفوها".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان تُعد قوات سوريا الديموقراطية، وذراعها العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، إحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة أميركية.