ترمب: لا مشكلة لدي مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنّ عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الكوريّة الشماليّة الأخيرة "لا تمثّل مشكلة" بالنسبة إليه.

وقال ترمب لصحافيّين بالبيت الأبيض "هذا لا يمثّل مشكلة بالنسبة إليّ. سنرى ما سيحدث، لكنّ الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

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وأضاف الرئيس الأميركي "نحن لم نتّفق قطّ على (موضوع) الصواريخ القصيرة المدى"، وذلك في تصريح أتى قبيل إعلان وكالة "يونهاب" للأنباء الكوريّة الجنوبيّة أنّ كوريا الشماليّة أطلقت فجر الجمعة مقذوفاتٍ غير محدّدة قصيرة المدى.

وأُطلِقت المقذوفات الكورية الشمالية بشكل منفصل، قبل فجر الجمعة، من يونغ هونغ في مقاطعة هامغيونغ، وسقطت ببحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الجمعة عن رئاسة الأركان الكوريّة الجنوبيّة.

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق الأربعاء ما قالت سيول إنّهما صاروخان بالستيان، بعد أيام من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى قالت بيونغ يانغ إنّهما بمثابة "تحذير رسمي للعسكريين العدوانيين الكوريين الجنوبيين" الذين يصرّون على رغبتهم بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة.

