شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب محمد حاتم: سألت الرئيس عن اكتشافات الغاز وتفاجأت بالإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب محمد حاتم، بكلية التجارة، إنه سجل سؤاله بمؤتمر الشباب السابع، حول الاكتشافات الأخيرة فى منطقة المتوسط، والاتفاقيات الأخيرة لمصر، عبر الموقع الرسمى للمؤتمر، ولم يتوقع أن يتم الرد على السؤال، مؤكدًا إجابات الرئيس جاءت واضحة، تحمل طابع المكاشفة والمصارحة، وهذا ما لم يعهده الشباب خلال السنوات والعصور السابقة.

وطالب حاتم، الشباب بالعمل، وعدم انتظار الوظيفية الحكومية، مؤكدًا أنه بالعمل ترقى الأمم، وتستطيع الشعوب تحقيق ما تطمح إليه، لافتًا إلى أن العمل الحر أصبح مستقبل مصر، لأنه يساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار والاقتصاد المصرى وأن تتحول مصر من دولة مستوردة لدولة مصدرة.